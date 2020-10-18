تأييد حبس إيساف 6 أشهر غيابيًا

أعلنت محكمة جنح مستأنف العجوزة صباح اليوم الأحد ، تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر غيابيًا؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.
وأكد على أيوب دفاع المطرب إيساف في
وأكدت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.
كما قدم المجنى عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.
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