محمود البزاوى ينضم لأسرة "إسعاف يونس"

انضم الفنان محمود البزاوي، لفريق عمل مسلسل "إسعاف يونس"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.
تدور أحداث مسلسل "إسعاف يونس" فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام
ويشارك في بطولة مسلسل "إسعاف يونس" الفنان كريم محمود عبدالعزيز ، محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق،رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.
يذكر أن آخر أعمال محمود البزاوى مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وهبة مجدى، وأيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
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