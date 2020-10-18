أحيا الفنان أحمد مكي الذكرى الأولى لوفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"مكي" صورة له برفقة والده، وعلق عليها قائلاً:"مرَّت سنه على فراقك، دائما أتذكرك وأدعوا لك، الله يرحمك
يذكر أن، آخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة"، بطولة هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى،وأوس أوس، وملك قورة، وويزو، وانتصار وأنعام سالوسة، و تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيى، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى، بالإضافه الى أنه يستعد لبطولة الجزء الثاني من مسلسل الإختيار، بالمشاركة مع النجم كريم عبدالعزيز، والذي سوف يتم عرضه في موسم رمضان 2021 .
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته الأولى.. أحمد مكي يطلب من متابعيه الدعاء لوالده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.