في ذكرى وفاته الأولى.. أحمد مكي يطلب من متابعيه الدعاء لوالده

أحيا الفنان أحمد مكي الذكرى الأولى لوفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"مكي" صورة له برفقة والده، وعلق عليها قائلاً:"مرَّت سنه على فراقك، دائما أتذكرك وأدعوا لك، الله يرحمك

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يا أبي ويغفرلك، نسألكم الدعاء له"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن، آخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة"، بطولة هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى،

وأوس أوس، وملك قورة، وويزو، وانتصار وأنعام سالوسة، و تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيى، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى، بالإضافه الى أنه يستعد لبطولة الجزء الثاني من مسلسل الإختيار، بالمشاركة مع النجم كريم عبدالعزيز، والذي سوف يتم عرضه في موسم رمضان 2021 .