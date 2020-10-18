ساموزين يستعد لطرح "حوريه في جزيرة" في نوفمبر 2020

كشف المطرب ساموزين، عن طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حوريه في جزيرة"، عبر حسابه علي موقع التواصل اللإجتماعي " انستجرام " و على موقع الفيديوهات يويتوب وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي

المختلفة، وذلك يوم 11 نوفمبر الشهر المقبل.

وعلق ساموزين قائلاً "بسم الله الرحمن الرحيم" حوريه في جزيرة " 11/11/2020 توكلنا على الله".

أغنية "حوريه في جزيرة" من

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ألحان معتز أمين، كلمات محمد شوقى، توزيع أسامة عبد الهادى.



يذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنية "حب حب" ، الأغنية من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.



