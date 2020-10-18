شام الذهبي لـ رضوى الشربيني: قوتي ونظام دعمي

شاركت الدكتورة شام الذهبي إبنة المطربة أصالة متابعيها مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير"انستجرام". وظهرت"شام" من خلال الصور برفقة الإعلامية رضوي الشربيني، وعلقت عليهم قائلة:"قوتي ونظام دعمي، وعظام ظهري، أحبك إلى ما لا نهاية يا سوبر رضوى"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. ما لا نهاية يا سوبر رضوى"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. Advertisements يذكر أن شام الذهبي هي إبنة الفنانة السورية أصالة نصري من طليقها المخرج السوري أيمن الذهبي .

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