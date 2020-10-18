فيديو .. أغنية "يادنيا يادوارة " لـ حميد الشاعري ويوسف تسجل أكثر من مليون مشاهدة

حقق الفنان حميد الشاعري بأغنية "يادنيا يادوارة"، بمشاركة الفنان يوسف، أكثر من مليون مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: عنتر هلال، الحان: فلكلور، توزيع : حميد الشاعري. الشاعري. وقد طرح الفنان يوسف أغنية جديدة بعنوان "ايه جابك"، خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وكانت من انتاج الشركة الانتاجية المملوكة لـ حميد الشاعري. لـ حميد الشاعري. اقرأ أيضاً..بعد ألبوم "أنا بابا".. دويتو غنائي جديد لـ حميد الشاعري Advertisements يذكر أن الشاعري قد طرح مؤخراً أغنية "ده اللي عليه الطلب"، ضمن ألبومه الجديد "أنا بابا"، والتي حققت أكثر من 780 ألف مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:تميم.

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