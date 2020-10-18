روجت المطربة شيماء الشايب عن أغنيتها الجديدة"منجلكيش في حاجة وحشة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". طرحت"شيماء" البرومو التشويقي للأغنية، وعلقت عليه قائلة:" برومو أغنيتي الجديدة منجيلكش في حاجة وحشة، إشاء الله تعجبكوا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لها نجاح الأغنية. إشاء الله تعجبكوا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لها نجاح الأغنية. Advertisements يذكر أن آخر أعمال شيماء الشايب طرحها ميني ألبوم بعنوان"حاسة بيأس"، ويضم الألبوم 4 أغاني هم حاسة بيأس، من كلمات محب غيور، ألحان أحمد العتباني، ربنا يديم اللي بنا، من كلمات مؤمن سالم، ألحان نادر نور، حافظ صم، من كلمات محمد أشرف، و ألحان سامر أبو طالب، بجيب في سيرتك، من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، والذي حقق نجاحاً كبيراً عقب طرحه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". من كلمات محب غيور، ألحان أحمد العتباني، ربنا يديم اللي بنا، من كلمات مؤمن سالم، ألحان نادر نور، حافظ صم، من كلمات محمد أشرف، و ألحان سامر أبو طالب، بجيب في سيرتك، من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، والذي حقق نجاحاً كبيراً عقب طرحه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". شاهد من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء الشايب تروج لأغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.