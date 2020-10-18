أول جواز سفر صحي رقمي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

للمرة الاولى ستبدأ الأسبوع المقبل أولى التجارب على “جواز سفر صحي رقمي”، من قبل ركاب يسافرون من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حيث كشفت صحيفة الغارديان البريطانية،إن جواز السفر الجديد يأتي في إطار خطة السفر الجوي الخالي من كوفيد لوضع أسس توحد الجهود العالمية بهدف ضمان سفر جوي آمن.

تم تصميم جواز “كومن باس” المدعوم من المنتدى الاقتصادي العالمي، ليكون وثيقة ضمن نموذج دولي مشترك للمسافرين لإثبات عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

برغم ذلك، يشير منتقدو الخطة إلى المخاوف بشأن حساسية وخصوصية الاختبارات في مختلف البلدان وسط مخاوف من زيادة المراقبة على تحركات الأشخاص.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع كومنز،بول ماير،في مقابلة مع صحيفة الغارديان، الذي حصل على تمويل لبدء التشغيل من قبل مؤسسة روكفلر منذ عامين، وأنشأ بطاقة الصحة الرقمية، إن البلدان التي أغلقت الحدود وفرضت الحجر الصحي تبحث عن طرق لإعادة فتح حدودها بعناية.

وأضاف ماير أنه من الصعب القيام بذلك، ويتطلب الأمر القدرة على تقييم صحة المسافرين القادمين، ونأمل أن نبدأ قريبا في رؤية بعض اللقاحات.

Advertisements

وسيتم تطبيق التجربة على الركاب الذين يسافرون من مطار هيثرو في بريطانيا إلى مطار نيوارك في الولايات المتحدة على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز يوم الأربعاء المقبل.

وستتعاون شركات عدة في المشروع، ومنها شركة برينيتكس للاختبارات الخاصة، وشركة خدمات السفر والخدمات الطبية كولينسون، وذلك في مرافق مخصصة لفحص كورونا تم إنشاؤها مع شركة سويس بورت.

ويذكر أنه تم اعتماد البطاقة الصحية الرقمية وتجربتها من قبل شركة “كاثي باسيفيك” على متن رحلات بين هونج كونج وسنغافورة.

وستعمل البطاقة عبر رمز QR الذي يمكن مسحه ضوئيا من قبل موظفي الخطوط الجوية ومسؤولي الحدود في حالة الاختبار السلبي.

وتثار تساؤلات حول النتائج، إذ أن الاختبار المستخدم بشكل عام في المملكة المتحدة لا يبين إن كان الشخص معدي أم لا ولا يميز بين المصابين، وكانت هناك العديد من النتائج الخاطئة نتيجة لذلك.