يحيى الفخراني … نائبا في مجلس الشيوخ ويؤدي اليمين الدستورية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

اختار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كل من الممثلين يحيى الفخراني وسميرة عبدالعزيز كنائبين عن الفن المصري داخل المجلس.

وبدأ المجلس اليوم الأحد بعقد أولى دوراته بحلف اليمين وتولي السيد جلال هريدي رئاسة المجلس مؤقتا كأكبر الأعضاء سنا.

وأدى الفنان يحيى الفخرانى، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول .

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ويذكر أن الفنان يحيى الفخراني يواصل تصوير مسلسله الجديد «زكي نجيب ذركش» الذي سيشارك به في منافسات شهر رمضان 2021.

وحصل الفخراني على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وكان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بالكلية، وحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية. بعد تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة كممارس عام في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون وكان ينوي التخصص في الأمراض النفسية والعصبية وكان وقتها يعدُّ الفن هواية فقط، ولكنه وقع في دائرة الاحتراف.

في كلية الطب تعرف على د. لميس جابر حيث يحكى إنه في ذات مساء على خشبة المسرح الجامعي كان يعرض مسرحية ل«برنارد شو» وحدث في المشهد الأخير من المسرحية نوع من الخطأ الناتج عن إدارة المسرح فترك المسرح غاضبا. وبين الكواليس واجهته «لميس» زميلة في كلية الطب وحاصرت ثورته وطلبت منه أن يعود ليحيي المشاهدين سواء شعروا بالخطأ أو لا لأنها كان لها نشاط ثقافى كبير وتقوم بتمثيل دور صغير في نفس المسرحية وبالفعل عاد إلى المسرح وصفقت له الجماهير وكانت تلك هي الخطوة الحاسمة التي فجرت بداخله مشاعر الارتباط بزميلته «لميس» كزوجة وصديقة وشريكة يستطيع معها أن يبدأ حياة جديدة وهي الآن تعمل طبيبة نساء وولادة وتكتب السيناريوهات بعيدا عن الأضواء، أنجب منها ابناءه ( شادي ،طارق)