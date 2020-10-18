بسبب الغدة الدراقية.. داليا مصطفي تخضع لعملية جراحية

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة داليا مصطفى لأزمة صحية تسببت لها في ألم شديد خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب وجود كيس دهني على الغدة الدرقية، وهو الأمر الذي اضطرها إلى الذهاب لطبيبها الخاص، والذي بدوره قام بإجراء عملية جراحية لها من أجل التخلص من الكيس الدهني.

وقالت داليا مصطفى لـ"الخليج 365" إنها تباعا لهذه العملية اضطرت للتواجد في المستشفى لعدة أيام، مشيرة إلى إنها غادرت المستشفى، وتقضي حاليا فترة نقاهة في منزلها.

وعلى جانب أخر قالت داليا مصطفى إن فيلمها الجديد "قبل الأربعين"، أصبح جاهز للعرض، مشيرة إلى إنها لا تعرف موعد طرحه بالسينمات، وذلك لأن هذا الأمر يخص الجهة المنتجة له، وتمنت أن ينال العمل إعجاب الجمهور، وذلك لرؤيتها بأن العمل جديد على السينما المصرية.

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كما أكدت داليا إنها بعد مرور فترة النقاهة، ستبدأ على الفور في تصوير أحداث دورها بمسلسل "في يوم وليلة"، التي تشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد رزق، وأوضحت إنها ستجمعها به قصة حب أثناء دراستهما داخل معهد الفنون المسرحية خلال الأحداث.

فيلم "قبل الأربعين" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة داليا مصطفى كلا من الفنانين، بسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وسامى مغاوري، ومعتز هشام، ولبنى ونس، وجميل برسوم، والعمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور فكرته في إطار رعب نفسي تشويقي حول الجن والقرين، ويتضمن أحداثا واقعية حول ما يمر به الإنسان في الحياة.

يذكر إن فيلم "قبل الأربعين" انتهى فريق عمله من تصويره بالكامل، وذلك في شهر سبتمبر الماضي، حيث حرص فريق عمله حينها على الإحتفال بالإنتهاء من تصويره.