فيروز تقاضي هاتين الشركتين لهذا السبب

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة اللبنانية فيروز مقاضاة شركتي "وتري" و"موديسا"، بسبب استغلالهما حقوق أعمالها الفنية بدون وجه حق، وهذا على حسب بيان صحفي أصدرته ريما الرحباني ابنة فيروز ومديرة أعمالها.

وأوضحت ريما الرحباني فى بيانها، أن ما يحدث عبارة عن قرصنة وغير قانوني ولا يدر أي حقوق مادية لصاحبها الأصلي.

وأشارت ريما إلى أن ما حدث عبارة عن خطوة عدوانية جهنمية تحت إطار "دواعش الفن"، وشددت على ذلك قائلة: "سوف نتصدى له بكل الوسائل القانونيّة وغيرها".

يذكر أن أخر ظهور للمطربة الكبيرة فيروز كان أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لها بعد أحداث مرفأ بيروت، وهو الأمر الذي جعلها تحتل تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي حينها.