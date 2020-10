"إيفا دوفرناي" تتولّى مهام كتابة وإخراج وإنتاج فيلم Caste لصالح Netflix

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

هوليوود - كاليفورنيا: بواسطة شركة ARRAY Filmworks الرائدة ولصالح Netflix، ستقوم "إيفا دوفرناي"، المرشحة لجوائز الأوسكار و"غولدن غلوب"، بإخراج وكتابة وإنتاج الفيلم الروائي الجديد، المقتبس من كتاب "نيويورك تايمز" الشهير Caste: The Origins of Our Discontents الذي حاز على إعجاب النقّاد، بالإضافة إلى اختياره أيضًا في "نادي أوبرا للقراءة"، وهو من تأليف "إيزابيل ويلكرسون"، الحائزة على جائزة "بوليتزر".

من خلال أسلوب القصص المتعدّدة، يكشف فيلم Caste النظام الخفيّ الذي شكَّل أمريكا، ويؤرخ أيضًا طريقة تحديد حياتنا اليوم من خلال التسلسل الهرمي للانقسامات البشرية التي يعود تاريخها إلى أجيال عديدة.

يمثل فيلم _Caste مشروع "دوفرناي" الروائي القادم، وأول فيلم روائي طويل لها في Netflix، والذي يجمعها مع تنفيذي Netflix "تيندو ناغيندا"، الذي شارك معها في فيلم A Wrinkle in Time لصالح "ديزني"، الذي حقّق لها أعلى نسبة إيرادات في أمريكا الشمالية كمخرجة ذات بشرة سوداء.

يعزّز المشروع علاقة Netflix مع "دوفرناي"، التي كانت أول مخرجة أفلام روائية ذات بشرة سوداء يتم ترشيحها لجائزة الأوسكار لفيلمها الوثائقي _13th، والذي حاز على إعجاب النقّاد، وحصد جوائز "بافتا" و"إيمي" و"بيبودي". وحصل مسلسلها الأخير المحدود "مرايا خادعة" على ستة عشر ترشيحًا لجائزة "الإيمي". وتعمل "دوفرناي" حاليًا على إنتاج مسلسل محدود لـ Netflix بعنوان Colin in Black & White، الذي يجسّد حياة المراهقة للنجم الرياضي والناشط "كولين كابرنيك".

ستشارك "دوفرناي" في مهام الإنتاج :إلى جانب "سارة بريمنر" و"بول غارنس" من شركة ARRAY Filmworks.

نبذة عن "إيزابيل ويلكرسون"

"إيزابيل ويلكرسون"، الحائزة على جائزة "بوليتزر" و"الميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية"، هي مؤلفة كتاب "نيويورك تايمز"، الأكثر مبيعًا والذي نال استحسان النقّاد، The Warmth of Other Suns. وقد فاز عملها الواقعي الأول بجائزة "دائرة نقّاد الكتب الوطنية"، وتم اختياره في قائمة "تايمز" لأفضل عشرة كتب واقعية خلال هذا العقد، وفي قائمة "نيويورك تايمز" لأفضل كتب واقعية على الإطلاق. وأصبح كتابها الأخير Caste: The Origins of Our Discontents أكثر الكتب مبيعًا في "نيويورك تايمز"، حيث تم ترشيحه لجائزة "الكتاب الوطني". جدير بالذكر أن "ويلكرسون" عملت مدرسة في جامعات "برنستون" و"إيموري" و"بوسطن"، كما عملت محاضرة في أكثر من مائتي كلية وجامعة حول الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.