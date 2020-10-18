تأييد حبس إيساف 6 أشهر بسبب تعديه بالضرب على ضابط شرطة

رنا صلاح الدين - قامت محكمة جنح مستأنف العجوزة اليوم الأحد بتأييد حبس المطرب إيساف لمدة 6 أشهر، وذلك لإتهامه بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.

وقال على أيوب محامي المطرب إيساف، أن الحكم الصادر ضد موكله غيابي، وأنه سيقوم بعمل معارضة استئنافية على الحكم.

وكشفت التحقيقات عن أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر كان برفقته، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل أحد المطاعم المتواجدة في منطقة الدقى.

يذكر إن الأستاذ الجامعي والشرطي السابق قاما بتقديم تقرير طبي يوضح الإصابات التي لحقت بهما، بعدما اعتدى عليهما المطرب إيساف والشخص الذي كان يرافقه بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.