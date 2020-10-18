خاص.. حمو بيكا يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل زيارته لهاني شاكر اليوم

رنا صلاح الدين - يتواجد مطرب المهرجانات حمو بيكا في القاهرة منذ أمس الأحد، وذلك لإرتباطه بإحياء عدد من الحفلات الخاصة، ومجموعة من المقابلات التي تتعلق بمشروعاته الفنية.

وفي إتصال هاتفي أجراه موقع "الخليج 365" اليوم الاثنين مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، أكد خلاله إنه يتواجد حاليا في مقر نقابة المهن الموسيقية، في محاولة منه لحل أزماته مع نقيب الموسيقين هاني شاكر.

وأشار حمو بيكا إلى إنه يتمنى أن الأمر ينتهي، وذلك لأنه قام بإنشاء شركة إنتاج فني تقوم بإنتاج مشروعات غنائية وفنية بشكل عام، مشيرا إلى إنه قرر أن يقوم بإنتاج عمل درامي جديد، يحمل عنوان "ملوخية بالتريند"، ويتعاون خلاله مع المخرج بلال العربي، وكلا من الفنانين، علاء زينهم، والعربي كركور، وحسن عبدالفتاح، ومحمود حسان، وشمس نبيل، وأكد إنه سيخوض تجربة التمثيل فيه للمرة الأولى.

وتابع وأكد إن شركته لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية بالتخصص في إنتاج الأعمال الفنية، مؤكدا إن نقابة المهن التمثيلية لا تستطيع أن تمنعه من الإنتاج، وتمنى أن ينهي أزمته مع شاكر، حتى لا توجد لديه مشكلة مع نقابة المهن التمثيلية.

يذكر إن مطرب المهرجانات حمو بيكا ظهر مؤخرا مع المطرب عمر كمال في فيديو متداول عبر صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، ونصح بيكا خلاله عمر كمال بالزواج، مؤكدا إن الحياة بعد الزواج "زبادي في الخلاط".