بالصور.. منى زكي تعود للزمن الجميل بجلسة تصوير كلاسيكية.. والجمهور: الجمال عدى الكلام

رنا صلاح الدين - خضعت النجمة المصرية منى زكي لجلسة تصوير مميزة لصالح إحدى المجلات الفنية، عادت خلالها للزمن الجميل، بإطلالات كلاسيكية شديدة الأناقة. منى تألقت في إحدى الإطلالات بجاكيت أسود طويل، وتنورة حمراء مزينة بالريش مع جوارب "شبك"، ,امسكت بمروحة سوداء صغيرة، وأطلت بقصة شعر تعود لزمن قديم. منى زكي الفنانة المصرية ظهرت في الإطلالة الثانية ببلوزة مزركشة، مع بنطلون ذهبي، وإكسسواات مميزة، وماكياج وقصة شعر يعودان لزمن قديم أيضا. منى زكي جمهو النجمة المصرية تغزلوا في جمالها وإطلالاتها، وتبادلوا الصور، معلقين: "الجمال عدى الكلام". Advertisements منى زكي يذكر أن منى زكي تنتظ عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" يوم 28 أكتوبر في دور العرض، ويشاركها بطولته محمد فراج، ومصطفى خاطر. كما انتهت منى من تصوير دورها في فيلم "العنكبوت"، ويشاركها بطولته أحمد السقا، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم. منى زكي منى زكي

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