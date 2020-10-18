أحمد مكي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده بصورة وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري أحمد مكي الذكرى الأولى لوفاة والده، بصورة مؤثرة نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

مكي ظهر في الصورة وهو يحتضن والده الراحل، وعلق قائلا: "مرَّت سنه على فراقك.. دائما أتذكرك وأدعوا لك ... الله يرحمك يا أبي ويغفرلك ... نسألكم الدعاء له".

وكان والد أحمد مكي قد رحل عن عالمنا يوم 18 أكتوبر، بمقر إقامته بالإمارات وسافر أحمد مكي، وشقيقته الفنانة إيناس مكي، للإمارات لتشييع جثمانه هناك.

والد أحمد مكي، هو جزائري الجنسية وكان مقيمًا بالإمارات وولد أحمد مكي في وهران بالجزائر، لكن الفنان عاش في مصر برفقة والدته المصرية.