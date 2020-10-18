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تزامنا مع بدء الدراسة.. رضوى الشربيني في أحدث جلسة تصوير: "لبست زي البنات".. صور

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رنا صلاح الدين - خضعت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، لجلسة تصوير جديدة، لفتت بها الانتباه من ناحية ملابسها.

وظهرت رضوى، في الفوتوسيشن الجديد وهي مرتدية ملابس تشبه الأطفال، وجاء ذلك بالتزامن مع بدء الداسة، وعلقت عليهم قائلة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":لبست زي البنات الصغيرة وقلت يلا بقى".

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وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، الفترة الماضية حالة من الجدل وتم إحالتها للتحقيق بعد تصريحاتها عن الحجاب، حيث قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

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وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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