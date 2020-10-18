بعد رحيلها.. صابر الرباعي ينعي الفنانة نعمة: "رمز من رموز الأغنية التونسية"

رنا صلاح الدين - نعى المطرب التونسي صابر الرباعي، الفنانة نعمة، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، عن عن ناهز الـ86 عامًا.

ونشر الرباعي صورة للفنانة الراحلة، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"إنا لله و إنا إليه راجعون رمز من رموز الأغنية التونسية ترحل عنا اليوم تاركة وراءها خزينة ملأى بالأغاني الجميلة والمتنوعة تربينا عليها وعلى صوتها المميز".

صابر الرباعي

وتابع:"السيدة والفنانة الكبيرة "نعمة" رحمك الله وأسكنك فراديس جنانه و رزقنا جميل الصبر والسلوان و تعازينا الحارة إلى العائلة."

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ونعت وزارة الشئون الثقافية التونسية الفنانة الراحلة، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ببالغ الحسرة والأسى تنعى وزارة الشؤون الثقافية فقيدة الفن التونسي المطربة القديرة السيدة نعمة التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 بعد صراع مع المرض".

يذكر أن صابر الرباعي، طرح كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني"، عبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الكليب من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقي ميشيل فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.