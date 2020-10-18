بعد دعمها له.. سعد لمجرد لـ نبيلة عبيد: "كنتي وستظلي محبوبة الجماهير"

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المغربي سعد لمجرد، على توجيه رسالة للنجمة المصرية نبيلة عبيد، بعد أن دعمته على طريقتها الخاصة، وهو ما سبب لها هجومًا من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب لمجرد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك".

سعد لمجرد

وأضاف:"انتى فعلا كنتى وستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك وتواضعك" لترد عليه الفنانة قائلة:"نورتنى".

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وتعرضت الفنانة نبيلة عبيد، لانتقادات لاذعة بعد أن شاركت جمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترقص في فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي"، ولكن على أنغام "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد، والتي تخطت ملايين المشاهدات عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وجاء انتقاد الجمهور لها بسبب دعمها للفنان سعد لمجرد رغم الهجوم الذي تعرض له الأيام الماضية بعد إلغاء حفله بمصر.

يذكر إن الهجوم على المطرب سعد لمجرد شن بسبب إتهامه في أكثر من قضية إغتصاب خلال العامين الماضيين، حيث إنه تعطل كثيرا ومنع من مغادرة فرنسا لأكثر من عام حتى انتهت قضيته المتهم فيها بالإغتصاب بشكل نهائي.