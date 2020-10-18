حميد الشاعري يكشف لـ"الخليج 365" خطته في طرح باقي أغنيات ألبومه

رنا صلاح الدين - طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أغنياته، التي تحمل عنوان "يا دنيا دواره"، ويشاركه في غنائها المطرب الشاب يوسف، الذي يعد أخر اكتشافات حميد الشاعري، والأغنية من كلمات عنتر هلال، وألحان فلكلور، وتوزيع حميد نفسه.

أغنية "يادنيا دواره" تعد الأغنية الخامسة من ألبوم حميد الشاعري الجديد، الذي يحمل عنوان "أنا بابا"، والذي يضم ١٠ أغاني تعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم، تامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغه، وعزيز الشافعي، ومحمد رحيم، وتوما، وآخرين.

وفي تصريح خاص لموقع "الخليج 365" قال الفنان حميد الشاعري إن اكتشافه للمطرب الشاب يوسف ليس جديد عليه، مشيرا إلى إنه فاتح بابه لكل موهبة تستحق الدعم، ولم تجد من يقف إلى جوارها.

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كما أنه أعرب عن سعادته لتجاوز أغنية "يا دنيا دوارة" المليون مشاهدة في خلال وقت قصير من طرحها، حيث إن الأغنية طرحت يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف حميد الشاعري وأشار إلى أنه سيطرح الخمس أغنيات المتبقية من ألبومه "أنا بابا" تباعا، مشيرا إلى إنه في بداية الأمر كان يفكر أن يطرح كل شهر أغنية، ولكنه في نهايته بدأ طرح الألبوم من شهر، وطرح منه 5 أغنيات، وأكد إنه في خلال شهر نوفمبر سيكون انتهى من طرح جميع أغنيات الألبوم.

يذكر إن ألبوم حميد الشاعري "أنا بابا" يضم 10 أغنيات وهما، "أنا بابا"، و"أوسكار"، و"أنت في حضني"، و"هيلهلي"، و"ده اللي عليه الطلب"، و"عيلتي"، و"ما تتحبيش"، و"اللي يزعلها"، و"يا دنيا دوارة"، و"العين عليها تروح"، ويعد هذا الألبوم عودة بعد غياب للشاعري، حيث إن أخر ألبوم طرحه في الأسواق كان "روح السمارة، الذي طرحه منذ 14 عاما.