علا رشدي تستعيد ذكريات بـ "100 وش" بفيديو طريف من الكواليس.. شاهد

رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة المصرية علا رشدي ذكريات مسلسل "بـ 100 وش"، والذي شاركت به، وعرض في شهر رمضان الماضي.

علا نشرت مقطع فيديو طريف من الكواليس، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، جمعها بكل من الفنان إسلام غبراهيم، والفنان شريف الدسوقي.

الفنانة المصرية أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "واحشني الميكياج و النصب اوي اوي اوي!!! يلا بينا بقي!! #العصابة #ب١٠٠_وش".

ومسلسل "بـ 100 وش" عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وشريف دسوقي، وعلا رشدي، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.