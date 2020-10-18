Meekd أول محرك بحث عالمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهت شركة ألفا نيومرك بالتعاون مع شركة أكس موفيز الإمارات من المرحلة التجريبية الأولى لإطلاق ثالث محرك بحث عالمي مستقل يحمل اسم meekd، بعد محركي بحث غوغل وبنغ ويعتبر الأول من نوعه عالمياً حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي في البحث.

وتمكنت الشركة من الوصول لأكثر من 5 ملايين عملية بحث ومتابعة في اليوم الواحد خلال الإطلاق التجريبي، وكانت النسبة الأكبر للمتابعة وعمليات البحث في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة تجاوزت 70 في المئة تلتها بعد ذلك دول من أميركا الجنوبية والهند وروسيا.

وذكر مهند الدراي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمشروع، أن الفكرة كانت تراوده منذ عام 2010 إلا أنه قرر البدء في المشروع مع زميله سمير نا، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى ووضع الميزانية الأولية للمشروع. وبعد ثلاثة أعوام من البرمجة المستمرة، نجحا أخيراً في تخزين أكثر من 80 مليار موقع على الإنترنت.

Advertisements

وبعد هذا الإنجاز الباهر، قرر الشريكان البدء في جمع التمويل اللازم من مستثمرين محليين ودوليين ومن ضمنهم شركة أكس موفيز الإمارات، ممثلةً بالسيد فيصل بن أحمد والسيد المستثمر فيصل الحمادي واللذين أبديا اهتماماً واسعاً بالفكرة نظراً لتفردها، خصوصاً في عالمنا العربي.

وحول المميز والجديد في المشروع علق فيصل الحمادي أنه ولأول مرة، سيأخذ محرك البحث meekd بعين الاعتبار تصويت عامة المتصفحين للموقع في ترتيب وإظهار نتائج البحث وضمان عدم تفضيل صدارة المحتويات الدعائية، مدفوعة الأجر والمتمتعة برعاية شركات لنتائج عمليات البحث الشبكي عبره، وأيضاً عدم طغيانها على نتائج العضوية الفعلية للبحث.

وقال السيد فيصل بن أحمد: “إننا مصرون على تقديم هذا المشروع للعالم أجمع وسيتم الافتتاح الرسمي لمحرك البحث في شهر ديسمبر 2021 بصورته النهائية”.