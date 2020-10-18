مينا عطا يطرح أول أغنية شعبية له بعنوان “عملت جني”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان المصري مينا عطا، أحدث أغانيه “عملت جني”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغاني الشعبية، وخصّها مينا عطا بفيديو على شكل “موشن جرافيك – رسوم متحركة”.

وأغنية “عملت جني”، من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسينى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وفيديو إسلام أبو رواش.

يذكر أن مينا عطا طرح مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان “عاشوا”، من كلمات محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل.