لحظة تاريخية لترامب تباع بـ 750 ألف دولار!

متابعة بتجــــــــــــرد: قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، أنفق دونالد ترامب 10000 دولار من مؤسسته، لشراء لوحة زيتية طولها ستة أقدام لنفسه في مزاد. وفي الأسبوع المقبل، ستتاح للرئيس الأميركي فرصة للمزايدة على صورة أكبر، وإن كانت أقل إرضاءً، حيث تصور لوحة للفنانة دانا شوتز، شخصية ممتلئة الجسم مألوفة بعيون منتفخة تنزل على لسلم كهربائي ذهبي.

ويبلغ ارتفاع اللوحة حوالي 7 أقدام وعرضها 6 أقدام، وسيتم طرحها في مزاد تستضيفه لندن في 20 أكتوبر، وقد يصل سعرها إلى 750 ألف دولار، وذلك حسب ما نشرته وكالة بلومبيرغ. وتحاكي الصورة ركوب السلم الكهربائي الشهير لترامب عام 2015، في برج ترامب في نيويورك، عندما أعلن أنه يترشح للرئاسة، حيث أصبحت هذه اللحظة بمثابة مصدر إلهام للممثلين الكوميديين.

وتشتهر شوتز بلوحات تصويرية كبيرة وجريئة، تعيد تخيل المواقف التاريخية والدنيوية، وقالت عن عن لوحة ترامب: “أنا لا أرسم لوحات موضوعية للغاية، لكنني أردت الحصول على تلك اللحظة من التشويق ، عندما تعلم أن شيئًا ما سيحدث ولا يوجد ما يمكنك فعله لإيقافه”.

ورغم عدم إظهارها لأي ميول سياسية، إلا أن العديد من الأعمال التي أنجزتها شوتز، كانت مثيرة للجدل، ومنها لوحة تصور المراهق الأسود إيميت تيل، الذي تعرض للتعذيب والقتل بدون محاكمة في عام 1955، حيث اتهم نشطاء الفنانة البيضاء باستغلال تاريخ السود، وظلت اللوحة معروضة، لكن شوتز قالت إنها لن تبيعها.