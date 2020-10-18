يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ المصري

متابعة بتجـــــــــــرد: أدى الفنان المصري، يحيي الفخراني، اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، وذلك في أولى جلسات المجلس.

وتم تعيين الفخراني من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره هو والفنانة سميرة عبدالعزيز كنائبين عن الفن المصري داخل المجلس، بحسب تقارير مصرية.

وبدأ مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، انعقاد أولى دوراته بحلف اليمين، وتولي السيد جلال هريدي رئاسة المجلس مؤقتا كأكبر الأعضاء سنا.

من ناحية أخرى، يواصل يحيى الفخراني تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد “نجيب زاهي زركش”، وهو اسم الشخصية التي تلعب دور البطولة.

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وأضاف في لقاء تلفزيوني أنه “سيعود رمضان المقبل 2021 بمسلسل اجتماعي خفيف به كوميديا وهو موضوع أحبه جدا”.

ونوه إلى أن “إكسسوارات شخصية نجيب زاهي زركش تدل على شخصيته سواء من ساعة الجيب أو البذلة وغيرها من الإكسسوارات التي توضح الشخصية”.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بانعقاد مجلس الشيوخ اليوم الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.