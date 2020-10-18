تامر حسني يحقق الملايين ويؤكد: الناس ما بتتغيرش”

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّر النجم المصري تامر حسني عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحققه أغنيته الجديدة “مابطلناش إحساس” والتي طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”.

وأشاد الجمهور بالأغنية الجديدة التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في ساعات قليلة، معتبرين أنها من الأغنيات الراقية من حيث الكلمات واللحن.

وقال تامر حسني عبر حسابه في انستغرام: “فخور بأني غنيت من قلبي موضوع مهم وانتوا صنفتوه إنه راقي ويعبر عنكم فخور إنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب ويحقق الملايين في يوم واحد”.

وأضاف: “بجد الحمد لله واستقبالكم للمواضيع الراقية بالطريقة دي يثبت أن الناس متغيرتش بس اللي يعمل حاجة مختلفة وصادقة بتوصل، وزي ما دايماً بقول اللي يطلع من القلب يوصل للقلب”.

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وشكر حسني جميع صناع الأغنية وقال: “شكراً لكل محبيني ومحبين (مبطلناش إحساس) وشكراً لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي، والملحن محمد حمزة، والموزع أمين نبيل، والمهندس هاني محروس والماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب”.

ويطرح تامر حسني قريباً ألبومه الجديد “خليك فولاذي” الذي يتعاون فيه مع العديد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.