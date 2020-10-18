انطلاقة جيّدة لـ”دفعة بيروت” ومهند الحمدي يثير الجدل!

متابعة بتجــــــــــــرد: حظي مسلسل “دفعة بيروت” للكاتبة هبة مشاري والمخرج علي العلي، بانطلاقة جيّدة بعد عرض أولى حلقاته إذ تصدر الترند عبر موقع تويتر.

واستطاع المسلسل أن يشد الجمهور بإيقاعه القوي، حيث كانت الحلقة الأولى منه كفيلة بلفت الأنظار إلى الاحتراف العالي الذي يجسده جميع أبطال العمل مهند الحمدي ونور الغندور ومحمود نصر وفاطمة الصفي وخالد الشاعر ونور الشيخ وحمد أشكناني وذو الفقار خضر وغيرهم، هذا بالإضافة إلى قوة العناصر من سيناريو وإخراج متقن.

ومجدداً استطاع مهند الحمدي ونور الغندور أن يلفتا الأنظار إلى الكاريزما العالية بينهما، إذ أشاد الرواد بقوة أدائيهما وخاصة أنهما جسدا الرومانسية من خلال لغة العيون.

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على جانب آخر، أثار المشهد الذي ظهر فيه مهند الحمدي وهو يتبول على شخص آخر، جدلاً واسعاً إذ اعتبره النشطاء جرأة غير مبررة مطالبين الرقابة بوضع حد للمسلسل قبل الاستمرار في عرضه.

ويرصد “دفعة بيروت” حكايات طلاب وطالبات من دول الخليج والعالم العربي في فترة الستينات، يدرسون في الجامعة الأميركية في بيروت، مسلطاً الضوء على مغامراتهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والمنافسة والمؤامرة.