4 ركلات جزاء في شهر.. محمد الشناوي حائط الأهلي المصري المنيع

ساهم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلى المصري، في فوز فريقه 2-0 على مضيفه الوداد المغربي، مساء السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تصدى لركلة جزاء كان من الممكن أن تعيد أصحاب الأرض إلى اللقاء.

وتصدى الشناوي لركلة الجزاء التي نفذها بديع أووك في الدقيقة 43، وكان الأهلي حينها متقدما 1-0، قبل أن يضيف علي معلول هدفا ثانيا في الدقيقة 62، من ركلة جزاء.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء مع الأهلي هذا الموسم (2019-2020) في مختلف البطولات، بعدما تصدى لـ3 ركلات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت جميعها في الدوري المصري الممتاز.

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وتصدى الشناوي صاحب الـ31 عاما لركلة جزاء نفذها عمر الوحش لاعب الإسماعيلي، في الدقيقة 45 من المباراة التي فاز بها الأهلي 3-0، في الجولة الـ26 من الدوري المصري، يوم 11 سبتمبر.

وفي الجولة التالية، أنقذ الشناوي فريقه من الخسارة أمام الاتحاد السكندري بعدما تصدى لركلة جزاء سددها أحمد رفعت في الدقيقة 62 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم 23 سبتمبر.

الشناوي تصدى لركلة أخرى في الفوز 3-0 على نادي مصر بالجولة الـ29 من الدوري المصري يوم 14 سبتمبر، سددها مصطفى سلطان في الدقيقة 52، حين كان "المارد الأحمر" متقدما 1-0.

جدير بالذكر أن الشناوي لم يستقبل أي أهداف من ركلات جزاء في الموسم الحالي، وتعود آخر ركلة جزاء سكنت شباكه إلى 20 سبتمبر 2019، حين سجل محمود علاء، مدافع الزمالك، هدفين من ركلتي جزاء في مباراة كأس السوبر المصري (2018-2019)، التي فاز بها الأهلي 3-2.