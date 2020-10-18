لطيفة تنعى سيدة الفن التونسي: "من مثلك لا يموت وسأظل أحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة التونسية لطيفة، ابنة موطنها المطربة نعمة، الملقبة بفنانة تونس الأولى، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد 18 أكتوبر عن عمر يناهز 86 عاما.

ونشرت لطيفة عدة صور تجمعها بنعمة، معلقة "قلبي حزين ولكن هي إرادة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، تونس فقدت نعمتها سيدة الفن التونسي السيدة نعمة، كم تعلمت منك، كم نصحتيني من وأنا طفله وسمعت كلامك، كنتي وستظلي صوت الفرحة والطرب".

وتابعت "من مثلك لا يموت يا نعمة ستظلين خالدة في وجداننا كلنا كم أحببتك وكم سأظل أحبك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعمة من مواليد 23 فبراير عام 1934، اسمها حليمة الشيخ، ولدت في قرية أزمور ولاية نابل، بدأت في عمر صغير احتراف الغناء، وحققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، من بين أشهر الأغاني التي عرفها بها الجمهور "صالحة" و"مكحول نظارة" و"شرع الحب" و"محلاها كلمة من فمي".