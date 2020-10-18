عن 2020.. أوس أوس لـ"الخليج 365": "الحمد لله على الحلو والوحش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، إنه لا يحب الحديث بصورة سلبية، عن 2020 .

وتعليقًا على ما يردده البعض عن عام 2020، بأنه ضم الكثير من الأحداث السلبية والحزينة، وأمنياتهم بأن تنتهي الأيام المتبقية فيه سريعًا، قال أوس أوس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مش عايز أتكلم في الموضوع ده، بس هي الفكرة انها كلها سنين ربنا واللي مكتوب هيحصل السنة دي أو السنة اللي بعدها أو بعد 100 سنة، كلها أيام ربنا الحمد لله على الحلو والوحش واللي بيحصل في أي سنة".

أوس أوس يشارك حاليًا في بطولة مسرحية "صباحية مباركة" مع الفنان علي ربيع، الفنان حسام داغر، إخراج الفنان أشرف عبدالباقي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.