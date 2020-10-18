نجوى كرم تنفي شائعة إصابتها بـ"كورونا".. هذه رسالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، ما تردد في الساعات الماضية، بشأن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19). وكتبت نجوى عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "لكل اللي مشغول باله عليا، أنا الحمد لله بطمنكم اني بألف خير، وكورونا لا شافتنا ولا شافت عتبة بيتنا". Advertisements وتابعت "يا ريت تتلهو بنجاحاتنا أكتر ما تتلهو بالشائعات اللي عم تطلع علينا". جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك كعضو لجنة تحكيم برنامج "The voice senior" الذي بدأ عرضه قبل أسبوعين، على قناة MBC مصر، اللجنة تتكون من 3 أعضاء غير نجوى، هم: هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين.

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