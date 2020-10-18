محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان الكوميدي أحمد فتحي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة له، ظهر فيها أمام البحر.
وكتب فتحي تعليقًا ساخرًا على الصورة، قال فيه "اتصور كأنك أحمد عز.. جان أنا لولا الكرش".
يُذكر أن أحمد فتحي يُعرض له حاليًا فيلم "الغسالة" بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود حميدة، ومحمد سلام، إخراج عصام عبدالحميد، وشارك في رمضان بمسلسل "اللعبة" مع الفنان هشام ماجد والفنان شيكو، إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فتحي: "جان أنا لولا الكرش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.