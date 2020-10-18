أحمد فتحي: "جان أنا لولا الكرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان الكوميدي أحمد فتحي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة له، ظهر فيها أمام البحر.

وكتب فتحي تعليقًا ساخرًا على الصورة، قال فيه "اتصور كأنك أحمد عز.. جان أنا لولا الكرش".

يُذكر أن أحمد فتحي يُعرض له حاليًا فيلم "الغسالة" بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود حميدة، ومحمد سلام، إخراج عصام عبدالحميد، وشارك في رمضان بمسلسل "اللعبة" مع الفنان هشام ماجد والفنان شيكو، إخراج معتز التوني.