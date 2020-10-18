بالصور| يسرا وأحمد حاتم يحضران "البطولة الدولية للاسكواش 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة يسرا على حضور البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" البلاتينية للرجال والسيدات، والتي أقيمت أمس السبت 17 أكتوبر تحت سفح الأهرامات وسط حضور جماهيري كبير ومجموعة من الشخصيات العامة.

وشاركت يسرا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو أثناء حضورها، معلقة على البطولة "أول مرة بحضر وسعيدة جدا، أول مرة أشوف مباراة بين أبطال مصريين، والمكان شيء رائع والتنظيم من أجمل ما يكون"، كما نشرت صورة تجمعها بعمرو منسي، مدير البطولة.

وكان الفنان أحمد حاتم من بين الحضور، والذي نشر صورة تجمعه باللاعبة نور شربيني، معلقًا "يسمونها الأميرة المحاربة، وأنا أراها طفلة صغيرة وأخت، برافو نور شربيني".

البطولة شهدت تتويج كل من اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالميا واللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، وشهد حفل الختام حضور كل من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

هذا إلى جانب حضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أليكس غوف الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين للاسكواش وعمرو منسي، مدير البطولة.

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بدأت فعاليات البطولة في 10 أكتوبر الجاري في نادي NEW Giza الرياضي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، وشهدت منافسات قوية بين أبطال الاسكواش انتهت بهيمنة مصرية كاملة منذ دور النصف نهائي.

واستطاعت مصر من خلال هذه الفعاليات إثبات قدرة عالية ونجاح في استضافة مثل هذه البطولات الدولية وسط تداعيات فيروس كورونا، مما يعزز من صورة مصر أمام العالم أجمع من حيث الاستقرار والتنظيم المُحكم، كما أظهر كافة اللاعبين كامل لياقتهم البدنية والعقلية في جميع المباريات، تحت الإجراءات الاحترازية المشددة والإرشادات المُنفذة من قبل الدولة المصرية والجهات المعنية بمنطقة الأهرامات على مدار البطولة.

شهدت مباريات الدور النهائي تألق مصري، وفاز اللاعب على فرج المصنف الثاني عالميا على اللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية بثلاث أشواط نظيفة، واستغرقت المباراة 48 دقيقة، هذا إلى جانب فوز اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا على اللاعبة نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا في المباراة النهائية بثلاثة نظيفة، وجاءت في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

وعبر عمرو منسي، مدير البطولة عن تقديره لمجهودات كل من ساهم في تنفيذ البطولة هذا العام، وبالأخص وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار. وأضاف قائلا إن البطولة هذا العام لها طابع مميز وهو نابع من تكاتف القطاع الخاص والحكومة وعمل كل الأفراد معا كعائلة واحدة. كما أعرب عن شعوره بالفخر بقدرة الدولة على تنظيم مثل هذا الحدث خاصة في الظروف الحالية التي نمر بها.

تأتي استضافة البطولة بعد شهور من إيقاف جميع بطولات الاسكواش العالمية، كما تم بث مباريات البطولة مباشرةً على قناة أون تايم سبورتس، بجانب قنوات بث متعددة حول العالم.