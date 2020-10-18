محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الفنان أحمد عزمي صورتين جديدتين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الأولى للفنان يحيى الفخراني والثانية للفنانة سميرة عبدالعزيز، أثناء أداء اليمين الدستورية لعضوية مجلس الشيوخ. وكتب عزمي في تعليقه على الصورتين "الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز يؤديان اليمين الدستورية لعضوية مجلس الشيوخ.. فخر كبير للفن المصري كل التمنيات بالتوفيق". Advertisements جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارًا بتعيين الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز، في مجلس الشيوخ.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أداء اليمين.. أحمد عزمي عن الفخراني وسميرة عبدالعزيز: فخر كبير للفن المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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