أول تعليق لشهيرة بعد انهيارها في جنازة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة شهيرة، صورة نادرة تجمعها بزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتبت شهيرة تعليقًا طويلًا، تحدثت خلاله عن علاقتها بزوجها الراحل، وأكدت أنه رجل استثنائي، صاحب أخلاق عالية، تعلمت منه الكثير، وقالت "حبيبي وحبيبي وروحي، الحياة التي ذهبت بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها، فأنا الجزء الطاغي، ولما تعبت في السنين الماضية كنت لك وكنت لك وكنت لك وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب والحب والحب لقلب إنسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيء".

وأضافت "رجل استثنائي في فنه، في موهبته، في نجوميته التي كانت تسحر القلوب، استثنائي في تواضعه، في حنانه، في أبوته لأولاده وعطائه اللامحدود للصغير قبل الكبير. استثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي اتفق عليها الجميع".

وأشارت أنها تعلمت منه شيئًا يعتبره كثيرون أمر ثقيلًا على قلوبهم، موضحة "علمني حاجة أغلبنا يعتبرها ثقيلة على قلبه وهي ثقافة الاعتذار، عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوة وكرامة وليس العكس، وكان دايما لأقل شيء يقول آسف أقوله على إيه يا حبيبي مش مستاهلة، وأنا لما أغلط أقوله أنا آسفة يرد يقول العفو العفو يا حبيبي، إيه الأدب ده، إيه الأخلاق دي".

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واختتمت "هقول إيه ولا إيه صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا لخير دليل على حب المولى لك (نادى الله سيدنا جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض) الحمد لله الحمد لله الحمد لله يارب روح وريحان".

جدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، ودُفن صباح يوم الخميس في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته مساء الجمعة العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.