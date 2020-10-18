هند صبري تنعى فنانة تونس الأولى.. رحلت عن عمر 86 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة التونسية هند صبري، ابنة موطنها المطربة نعمة، والمُلقبة بفنانة تونس الأولى، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز 86 عامًا.

ونشرت هند صورة نعمة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة "رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسي والعربي.. رحلت من أعطاها الأديب الكبير يوسف إدريس لقب فنانة تونس الأولى".

وتابعت "رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 أغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم.. الله ينعمك يا نعمة".

نعمة من مواليد 23 فبراير عام 1934، اسمها حليمة الشيخ، ولدت في قرية أزمور ولاية نابل، بدأت في عمر صغير احتراف الغناء، وحققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، من بين أشهر الأغاني التي عرفها بها الجمهور "صالحة" و"مكحول نظارة" و"شرع الحب" و"محلاها كلمة من فمي".