عمرو محمود ياسين عن فيديو قديم لوالده: "في ميزان حسناتك يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان عمرو محمود ياسين، نشر فيديو نادر لوالده، من احتفالية قديمة عرضتها قناة ماسبيرو زمان، شارك فيها والده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

الاحتفالية جاءت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إذ كان التليفزيون المصري يعتاد على إحيائها بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ممن يتمتعون بالقدرة على الإلقاء، ويتميزون بلغتهم العربية السليمة.

وفيها بدأ ياسين، قائلًا "هذه الليلة التي نعيشها الآن تشملنا فيها نفحات صاحب الذكرى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم"، ليلقي بعض ذلك أبياتًا من الشعر يمتدح بها النبي المصطفى.

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وكتب عمرو في تعليقه على الفيديو "في ميزان حسناتك يا بابا يا حبيبي".

جدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، ودُفن صباح يوم الخميس في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته مساء الجمعة العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.