تراند اليوم : تونس تفجع في وفاة "الفنانة الأولى"

توفيت صباح الأحد، "فنانة تونس الأولى" حليمة الشيخ، المعروفة باسم "نعمة"، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقالت وزارة الثقافة التونسية في بيان، إن الفنانة الراحلة من مواليد قرية "أزمور" بولاية نابل (شمال شرق)، وقد أطلق عليها لقبها الفني "نعمة"، الموسيقار صالح المهدي.

ودخلت نعمة، التي حازت على لقب "فنانة تونس الأولى" عالم الغناء في سن الـ11 بعد انتقالها للعاصمة تونس، مع أغنيتي "صالحة" و"مكحول نظارة"، لتلتحق فيما بعد بفرقة الرشيدية (أعرق فرقة موسيقية تونسية تأسست عام 1934).

كما التحقت نعمة بالإذاعة الوطنية التونسية، كمطربة رسمية سنة 1958، لتشارك مع فرقة الإذاعة بعدد من الحفلات في الخارج مثل مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966، ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969، حيث لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى، وفق وكالة "الأناضول".

ويتجاوز رصيد نعمة، الغنائي 360 أغنية، ولحن لها أشهر الفنانين من تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي كما لحــــن لها سيـــد مكاوي من مصر وحسن العريبي من ليبـــيا وغيرهم.