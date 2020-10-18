بعد حضورها المسرحية.. أوس أوس يوجه الشكر لـ نورهان

وجه الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، رسالة شكر لكل من الفنانة نورهان، والمخرج الكبير هاني إسماعيل، على حضورهم مسرحية "صباحية مباركه"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"أوس أوس" مجموعة صور تجمعه بالفنانين، والفنان علي ربيع، والفنان حسام داغر، وعلق عليهم قائلة:"الفنانة الجميلة نورهان، والمخرج الكبير هاني إسماعيل، شرفتونا ونورتونا، ويارب يكون العرض عجبكم"،وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن مسرحية صباحية مباركة تعرض حاليًا على إحدى المسارح الكبرى في جاردن سيتي، بطولة علي ربيع، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، حسام داغر، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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