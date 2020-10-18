غدًا.. نادي سينما المرأة بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر "بدار الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الإثنين 19 أكتوبر نادي سينما المرأة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية . بالإجراءات الوقائية . يعرض فيلم "عزف منفرد" إخراج ياسين العصامي، والفيلم الروائي القصير" حقيقة واحدة" إخراج آية العدل، ويعقب العروض ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويشارك فيها الناقد إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الصناع والجمهور. تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويشارك فيها الناقد إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الصناع والجمهور. نادي سينما المرأة يهدف إلي عرض الأفلام التي تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات علي هامش العروض تستضيف كبار السينمائيين والنقاد.

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