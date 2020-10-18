اقتراب نفاد تذاكر حفل عمر خيرت في القاهرة

بالتزامن مع اقتراب موعد إقامة الحفل، يقترب نفاد تذاكر حفل الموسيقي الكبير عمر خيرت، المفترض إقامتها في نهاية أكتوبر الجاري في التجمع الخامس.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، على

مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وتم نفاد الفئة الأولى للحفل بالكامل، مع عدد محدود من الثلاث فئات الباقية "1000 جنيه، 1500 جنيه ، 2000 جنيه".

يذكر أن خيرت قد أحيا حفلاً موسيقياً يوم الجمعة الماضية في مدينة الإسكندرية، في قصر الحملك بالمنتزه، وشهد الحفل حضور جماهيري كامل العدد مع الالتزام بالتابعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الحضور.