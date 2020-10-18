الجمعة.. زهرة رامي تحيي حفل غنائي لايف في ساقية الصاوي

تحيى لأول مرة الفنانة ومذيعة البرامج زهرة رامي حفل لايف منفرد على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الجمعة المقبل الموافق 30 اكتوبر، على مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً برفقة فريقها الموسيقى "ميكسر باند".

الإعلامية والفنانة زهرة رامى اشتهرت بتقديم البرامج الصباحية بعدة إذاعات و تميزت بلعبها على الميكسر و اختيارها للأغاني، بعد انفصالها عن فرقة أيامنا الحلوة تؤسس فرقة ميكسر التى تضم أبرع الموسيقيين

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وبإختلاف خلفياتهم الموسيقيه يقدمون مزيج موسيقى مختلف.

الجدير بالذكر أن الساقية كانت أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.