الجمعة.. أنغام الوسيقار محمد الموجي على مسرح الجمهورية

يستقبل مسرح الجمهورية الغنائي، ليلة ساهرة من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والثقافية والفنية لعدد من مسارح مصر.
يقام الحفل يوم الجمعة القادم، الموافق23 أكتوبر، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذالاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.
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