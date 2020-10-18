لطيفة للراحلة نعمة: تونس فقدت نعمتها

حرصت المطربة التونسىة لطيفة على تقديم واجب العزاء في المطربة نعمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"لطيفة" مجموعة صور لها برفقة المطربة الراحلة، وعلقت عليهم قائلة:"قلبى حزين ولكن هى إرادة الله إنا لله

وإنا اليه راجعون، تونس فقدت نعمتها سيدة الفن التونسي السيدة نعمة، كم تعلمت منكى كم نصحتيني من وأنا طفلة، وسمعت كلامك".

وأضافت قائلة:"كنتي وستظلى صوت الفرحة والطرب، من مثلك لا يموت يا نعمة، ستظلى

خالدة فى وجداننا، كلنا كم أحببتك، وكم سأظل أحبك، وأقدر مسيرتك العظيمة، إنا لله وأنا اليه راجعون، البقاء، لله،حداد"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة .

ونعتها الفنانة السورية سولاف فواخرجي قائلة:"البقية بحياتكم".

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يذكر أن المطربة الكبيرة نعمة قد توفت اليوم، عن عمر يناهز الـ 86 عاماً، بعد صراع مع المرض.