حفل غنائي لـ حنان ماضي في دار الأوبرا

تستعد الفنانة حنان ماضي، لإحياء حفلاً غنائياً على أحد مسارح دار الاوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة انشطتها الغنائية والثقافية والفنية.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون سعر التذكرة موحد

لجميع الفئات بقيمة 110 جنيه.

يذكر ان حنان قد أحيت أولى حفلاتها الغنائية بعد كورونا خلال سبتمبر الماضي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واجراءات سلامة الحضور.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

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