علا رشدي تستعيد ذكرياتها في مسلسل "بـ 100 وش"

استعادت الفنانة علا رشدي ذكرياتها في مسلسل"بـ 100 وش"، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشرت"علا" مقطع فيديو من كواليس المسلسل، وظهرت خلالة برفقة كل من الفنانة زينب غريب، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان شريف دسوقي، وعلقت عليه قائلة:واحشنيالميكياج والنصب أوي أوي أوي، يلا بينا بقي، العصابة، بـ 100 وش"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن أخر أعمال علا رشدي مسلسل " بـ 100وش" والتي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، بطولة نيللى كريم،آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، حنان يوسف، سلوى محمد على، زينب غريب، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، سارة التونسى، لؤى عمران، من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، وتدور أحداثه حول سكر نصابة محترفة يتم النصب عليها من قِبل عمر نصاب محترف ايضًا لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.
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