بالصور.. لطيفة ناعية هذه الفنانة: تونس فقدت نعمتها

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رنا صلاح الدين - نعت الفنانة التونسية لطيفة مواطنتها الفنانة الراحلة نعمة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ86 عامًا.
الفنانة التونسية نشرت مجموعة صور جمعتها بالفنانة الراحلة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ونعتها بقولها: "قلبى حزين ولكن هى ارادة الله انا لله وانا اليه راجعون تونس فقدت نعمتها".
لطيفة
وأضافت: "سيدة الفن التونسي السيدة نعمه كم تعلمت منكى كم نصحتيني من وانا طفله وسمعت كلامك كنتي وستظلى صوت الفرحه والطرب".
لطيفة
وتابعت: "من مثلك لا يموت يا نعمه ستظلى خالده فى وجداننا كلنا كم احببتك وكم ساظل احبك واقدر مسيرتك العظيمه . انا لله وانا اليه راجعون . #البقاء_لله #حداد".
لطيفة
وتعتبر الفنانة نعمة من أشهر المطربات التونسيات، شهدت مجدًا فنيًا في بلادها، اسمها الأصلي "حليمة الشيخ"، ولدت في قرية أزمور من معتمدية قليبية ولاية نابل، بدأت تغني وتتحسس خامات صوتها عبر أغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" وغيرها من الأغاني الشعبية التي أدخلتها إلى أرشيف الأغنية التونسية.
لطيفة
لطيفة
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