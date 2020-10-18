فن ومشاهير

بالصور.. إنجي المقدم تخسر وزنها وتظهر بملامح مختلفة في جلسة تصوير على شاطئ البحر

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية إنجي المقدم لجلسة تصوير حديثة لها على شاطئ البحر، وذلك خلال استجمامها في الجونة.

الفنانة المصرية ظهرت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بنحافة كبيرة، مما غير من ملامح وجهها بشكل ملحوظ.

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إنجي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أستمتع ببحر الجونة قبل مهرجان الجونة 2020 ثم أعود للكعب العالي"، وقد لاحظ الجمهور نحافتها وتغير ملامحها، وتسائلوا عن أسباب خساتها لوزنها بهذا الشكل.

2cc16af38b.jpgانجي المقدم

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ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة المصرية إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، وغيرهم.

والفيلم من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وهو ينتمي إلى نوعية أعمال السيكو دراما.

2efec65b25.jpgانجي المقدم

0960b69e74.jpgانجي المقدم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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