بالصور.. إنجي المقدم تخسر وزنها وتظهر بملامح مختلفة في جلسة تصوير على شاطئ البحر

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية إنجي المقدم لجلسة تصوير حديثة لها على شاطئ البحر، وذلك خلال استجمامها في الجونة.

الفنانة المصرية ظهرت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بنحافة كبيرة، مما غير من ملامح وجهها بشكل ملحوظ.

انجي المقدم

إنجي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أستمتع ببحر الجونة قبل مهرجان الجونة 2020 ثم أعود للكعب العالي"، وقد لاحظ الجمهور نحافتها وتغير ملامحها، وتسائلوا عن أسباب خساتها لوزنها بهذا الشكل.

انجي المقدم

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ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة المصرية إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، وغيرهم.

والفيلم من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وهو ينتمي إلى نوعية أعمال السيكو دراما.

انجي المقدم

انجي المقدم