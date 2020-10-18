بالفيديو.. لحظة أداء يحيى الفخراني اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ

رنا صلاح الدين - أدى الفنان المصري يحيى الفخرانى اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، والذي تم تعيينه كنائب به.
ورصد مقطع فيديو لحظة أداء الفنان يحيى الفخراني اليمين الدستورية خلال الجلسة، ليبدأ بذلك ممارسته لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عيّن كلاً من الفنان يحيى الفخراني، و الفنانة سميرة عبدالعزيز، نائبين بمجلس الشيوخ ، وذلك بحسب نص المادة 28 من مجلس الشيوخ أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس.
وتحدثت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب الحالي، وزوجة الفنان يحيى الفخراني، عن تعيينه بمجلس الشيوخ، مؤكدة أنها كانت مفاجأة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها تعتبر هذا التعيين بمثابة تكريم للفن والفنانين من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابعت: "مكنتش متخيلة أن يحيى هيوافق على التعيين بمجلس الشيوخ، وهو كان خايف وبيدعي ربنا أنه يقدر يعمل حاجة، بس هو قالي إنه ممكن يكون مفيد في هذا المكان".
وعن رد فعل أولادهما، قالت: "الأولاد حتى الآن ميعرفوش الخبر السعيد ده، قلت أعملهم مفاجأة ويعرفوا من الإعلام".
واختتمت حديثها بقولها: "أنا قولت له أنا أول يوم هروح معاك المجلس، فرد قالي ليه رايح المدرسة، لكن أنا هكون مبسوطة إني معاه أول يوم".
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