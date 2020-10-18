وفاة فنانة تونسية عن عمر 86 عاما.. وهند صبري تنعيها

رنا صلاح الدين - توفيت الفنانة التونسية نعمة، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

ونعت وزارة الشئون الثقافية التونسية الفنانة الراحلة، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ببالغ الحسرة والأسى تنعى وزارة الشؤون الثقافية فقيدة الفن التونسي المطربة القديرة السيدة نعمة التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 بعد صراع مع المرض".

وحرصت الفنانة التونسية هند صبري على تقديم تعازيها، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" رحلت اليوم واحدة من ايقونات الفن التونسي والعربي .. رحلت من أعطاها الاديب الكبير يوسف ادريس لقب فنانة تونس الأولى".

وأضافت:"رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 اغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم. الله ينعمك يا نعمة".

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هند صبري

تعتبر نعمة، من أشهر المطربات التونسيات، شهدت مجدًا فنيًا في بلادها، اسمها الأصلي "حليمة الشيخ"، ولدت في قرية أزمور من معتمدية قليبية ولاية نابل، بدأت تغني وتتحسس خامات صوتها عبر أغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" وغيرها من الأغاني الشعبية التي أدخلتها إلى أرشيف الأغنية التونسية.